美国华盛顿的一家联邦法院发布初步禁令，阻止执行总统唐纳德·特朗普旨在限制出生公民权的新行政令。该裁决于11月25日由美国地区法院法官克里斯托弗·R·库珀作出。

法院的论点

库珀在一份长达67页的备忘录中指出，美国宪法第十四修正案中的公民身份条款保障“几乎所有在美国出生的儿童”获得公民身份。法院还禁止联邦当局执行总统于8月发布的行政令，这些行政令旨在缩小出生公民权，并打击所谓的“生育旅游”。

法官还裁定，应阻止政府采取其他可能剥夺集体诉讼参与者公民身份或限制其权利的行动。库珀表示，联邦机构遵守宪法和法律始终符合公共利益。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

移民权利维护者提起的诉讼

包括美国公民自由联盟在内的移民权利维护团体于9月对这些行政令提起诉讼。正如《The Hill》报道，库珀指出，美国最高法院曾两次确认在美国出生的儿童享有公民身份，只有少数不受美国法律管辖的人除外。

9月，马里兰州联邦法院法官黛博拉·博德曼在另外两个移民权利维护组织提出申请后，也初步叫停了这些限制措施。此前，美国最高法院于6月以6票对3票的裁决推翻了特朗普此前限制出生公民权的行政令。

关注我们在