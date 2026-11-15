美国联邦法官阿娜·雷耶斯暂时禁止总统唐纳德·特朗普政府关闭华盛顿的滨水东波托马克公园，以重建高尔夫球场。该公园位于杰斐逊纪念堂附近、白宫以南约3公里处，必须继续向游客开放，《耶路撒冷邮报》报道。

法院叫停计划中的关闭

雷耶斯在周六作出的30页裁决中，阻止了联邦政府最快于周日关闭该区域的计划。特朗普此前表示，计划关闭该公园15个月，以将其高尔夫设施改造成供职业选手使用的锦标赛级球场。

法官认为，政府关于需要关闭公园的解释只是借口。她认定，政府为赶上一个任意设定的期限，至少违反了两项联邦法律。雷耶斯指出，当局提议无限期关闭一座华盛顿居民每天都在使用的历史公园。

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历史保护组织提起诉讼

该诉讼由致力于保护历史遗址的DC Preservation League提起。该组织称，重建项目违反了联邦规范和法律。此前，雷耶斯已禁止国家公园管理局在未事先通知原告的情况下砍伐公园内的树木，或进行其他不可逆的改动。

同时，法官澄清，政府无需维持公园内高尔夫设施的运营。但高尔夫业务暂停不能成为限制游客进入东波托马克公园的理由。

该公园拥有三个共36洞的高尔夫球场、一个迷你高尔夫球场，以及一条深受骑行者和跑步者欢迎的铺装环形步道。拟议的重建计划包括建设一个18洞锦标赛级球场；特朗普称，该球场可举办美国公开赛和莱德杯等赛事。

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