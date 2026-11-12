塔林行政法院责令爱沙尼亚向商人帕尔韦尔·普鲁恩西尔德和政治人物普里特·胡马尔各支付15万欧元。该赔偿针对非财产损害，原因是国家未能保障原告的隐私权及其通信的保密性。

据ERR News报道，法院还裁定分别向原告报销2.5万欧元和8302.40欧元的诉讼费用。

与欧盟法律的冲突

普鲁恩西尔德和胡马尔表示，多年来，爱沙尼亚政府非法要求通信运营商收集和保存客户的个人数据。法院指出，爱沙尼亚《电子通信法》中规定普遍且不加区分地收集和保存大量数据的条款，与欧盟法律相抵触。

法院认为，这种不一致至少自欧洲联盟法院2016年12月21日作出裁决以来就已存在。在爱沙尼亚最高法院2021年6月18日的裁决生效后，国家机关本应完全意识到，这些条款不能在该国合法适用。

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法院指出，当局本应停止要求执行这些条款，国家机构本应停止请求依据这些条款收集的数据。与此同时，立法和行政部门在超过三年的时间里未能消除立法与欧盟法律之间的矛盾。

数据在刑事案件中的使用

法院认定，在最高法院2021年作出裁决后，行政机关仍继续就电信公司依据一项无法合法适用的条款收集的数据提出新的请求，并在刑事诉讼中使用获得的信息。

法院承认，为保护国家安全和维护公共秩序，收集某些通信数据可能是合理的。然而，这些利益并不能证明对所有电信服务用户个人数据进行普遍且不加区分的收集是正当的。

在普鲁恩西尔德和胡马尔案中，非法收集的数据随后被用于针对他们的刑事诉讼。在行政法院作出裁决时，他们在该案中的无罪判决已经生效。可在12月14日前向塔林巡回法院对塔林行政法院的裁决提出上诉。

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