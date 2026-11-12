澳大利亚图文巴地方法院将贾娜·阿姆斯特朗谋杀案的进一步审理推迟至1月29日。此次延期旨在为送达其余证据材料留出时间。该案被告为48岁的前出租车司机达明德·辛格，他目前被羁押。

据ABC News报道，辛格被控谋杀，该案被视为与家庭暴力有关的犯罪；他还被控纵火焚烧阿姆斯特朗的汽车。此外，他还面临违反另一项家庭暴力令和袭击罪的指控。律师拉姆利·萨莱赫孔表示，其当事人否认全部指控。

关于分案审理的争议

辩护律师请求将袭击和违反该命令的指控与谋杀案分开审理。他解释说，这些诉讼程序中的证人也是谋杀案的证人，公开相关材料可能损害其当事人的辩护。

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地方法官凯娜·莫里斯回应称，这些案件最初是应律师本人的请求合并的。她也不同意谋杀案程序必须早于其他事项结束的说法。萨莱赫孔补充说，由于辛格被关押在伍德福德惩教中心，该中心距离图文巴约两个半小时车程，他很难从当事人处获得指示。

案件情况

贾娜·阿姆斯特朗最后一次被人见到仍然活着，是在7月7日白天她位于纽敦地区的家中，当时她刚与姐姐费思·艾萨克斯共进了一顿较晚的早餐。7月8日早上6点，她的汽车被发现遗弃在距离住宅约500米的一条街道中央，但女子本人并不在那里。

7月12日22时39分，两名猎猪者在红岸溪附近、埃斯克-汉普顿路旁的灌木丛陡峭地带发现了阿姆斯特朗的遗体，那里距离她家约60公里。她去世时，她的儿子四个月大。死者的姐姐费思·艾萨克斯及其丈夫迈克尔出席了庭审；费思·艾萨克斯表示，对家人而言，参加每一次听证会很重要。

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