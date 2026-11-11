在检方提出上诉后，澳大利亚一家法院提高了一名男子的监禁刑期。该男子承认了五项指控，其中包括对儿童实施不当行为。新刑期为4年7个月，法院还裁定在2028年6月之前不得暂停执行刑罚，ABC News Australia报道。

检方上诉

来自南澳大利亚州的受害者迈克·沃斯曼表示，20世纪90年代，他12岁时在堪培拉遭受了性暴力。当时施害者15岁，如今已40岁出头。

2024年，该男子承认了五项指控，其中包括不当行为。去年，澳大利亚首都领地最高法院法官戴维·莫索普判处他2年7个月监禁，并规定可在服刑16个月后暂停执行刑罚。检方对这一裁决提出上诉，随后法院重新审查了刑期。上诉裁决的理由尚未公布。

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受害者的反应

沃斯曼表示，即使是新的刑期也与所犯罪行的严重性不相称。他说，在与法院和司法系统打交道七年后，上诉程序给他和家人带来了额外创伤。

他于2019年向警方报案，当时他得知另有一人也因该男子的行为受害。沃斯曼在南澳大利亚州接受了长达五小时的问询，但据他所述，案件18个月后才被移交给澳大利亚首都领地的澳大利亚联邦警察。再次接受问询后，他还等待该男子在南澳大利亚州服完刑，随后该男子才在堪培拉出庭受审。

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