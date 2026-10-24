厄瓜多尔一家法院下令羁押反对派政治人物路易莎·冈萨雷斯。她因一起涉嫌洗钱案接受调查，该案与2023年总统竞选活动的资金筹措有关。阿纳多卢通讯社援引该国总检察院消息报道。

竞选资金案

这项名为Laberinto的诉讼涉及“公民革命”运动2023年总统竞选资金筹措中涉嫌存在的违规行为。根据调查人员的说法，可能与非法燃料交易有关的资金被用于支付竞选广告和其他竞选开支。

检察官正在核查捐款的来源和合理性，以及据其掌握的信息可能未向选举机构妥善申报的款项。检察机关称，2023年5月至10月期间，约50万美元可能通过一个公司网络被转移，用于资助竞选广告。

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预防性措施

除冈萨雷斯外，法院还对前立法者圣地亚哥·迪亚斯和翁弗雷采取审前羁押措施。对莫利纳则设定了其他限制：此人必须每周三次向当局报到、留在厄瓜多尔，并佩戴电子脚环。

据当地媒体Primicias报道，冈萨雷斯于10月22日在马纳比省的一次行动中被拘留。正式调查将持续90天。冈萨雷斯曾代表“公民革命”参加2023年和2025年总统选举，她否认指控，并称此案是政治迫害。这些指控仍是调查机关的主张，相关人员在其罪责经最终法院裁决确定前均被视为无罪。

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