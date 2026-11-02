以色列贝尔谢巴治安法院解除了对塞盖夫沙洛姆居民赛义德·阿布·萨阿德的限制措施。此人因涉嫌参与为Ra’am党疑似买票而被拘留。据《耶路撒冷邮报》报道，法官埃兰·察巴里批准了律师萨拉·哈维夫提出的解除限制申请。

阿布·萨阿德是周四被拘留、随后被软禁的四名嫌疑人之一。该案共拘留了七人：三人在选举日即周二被拘留，另四人在周四被拘留。

警方的怀疑

警方表示，在搜查期间发现了装有现金的信封以及Ra’am的选票。调查人员认为，这些钱可能用于支付选票费用。周四被拘留的四人中包括学校校长；他们当天被释放并接受软禁。

周日，法院无条件释放了最初被拘留的三人之一、医生萨亚夫·阿布·里亚什，并裁定将另一人释放并予以软禁。对于第三名嫌疑人侯赛因·马苏丁，警方请求将拘留再延长八天，但法院仅延长两天，至周二。

警方还对将易卜拉欣·阿尔-加里比置于软禁的决定提出上诉。有关该上诉的听证会定于周一举行。

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辩方立场与政治背景

在阿布·里亚什案的听证会上，察巴里法官指出，调查状态没有变化，警方也未说明有何必要让这名医生继续处于软禁状态，或禁止其使用互联网。阿布·里亚什的律师阿里·阿布·拉班表示，在其当事人家中没有发现钱款，而该医生并未为Ra’am工作，只是鼓励贝都因选民参与投票。

总理本雅明·内塔尼亚胡援引选举日的首批拘留事件，称有人企图窃取选举。嫌疑人的律师否认存在贿选嫌疑，并称被扣押的资金原本用于慈善援助。

据该报援引的报道，最初警方行动的信息来自内塔尼亚胡办公室，且搜查是在没有搜查令的情况下进行的。辩方对搜查的合法性提出质疑，而一名警方调查人员在法庭上表示，执法人员获得了新信息，因此能够在没有搜查令的情况下采取行动。

此案与辛贝特就涉嫌通过外国资金影响选举进行的另一项调查无关。两项程序之间的联系尚未得到公开证实。

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