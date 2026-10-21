在澳大利亚，旺加拉塔治安法院将43岁的布伦丹·努金特一案的程序性听证会定于2027年2月4日举行。他被控危险驾驶致人重伤、故意造成严重伤害，以及因涉嫌袭击议员海伦·海恩斯而伤害一名联邦官员。

在首次听证会上，努金特没有发言，也没有表明其对指控的立场。法院决定继续羁押他，随后他被送往墨尔本评估监狱。当天没有提出保释申请，据ABC新闻报道。

调查材料

治安法官艾莉森·沃恩要求警方在12月24日前向辩方提供证据材料。努金特的律师奇拉格·帕特尔告诉法庭，他的当事人患有罕见的神经系统疾病。法院下令由医生对努金特进行检查。

该案由维多利亚州警方特别调查组负责。材料可能包括警方询问记录、证人证词、监控录像、手机和电脑数据，以及接入移动网络的信息。警方可以在规定期限后继续调查并补充材料。

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指控和后续审理

努金特还被控持有和种植大麻。法院程序开始后，警方可以增加、修改或撤销指控。

维多利亚州警察总监迈克·布什在回答有关可能提出谋杀未遂指控的问题时表示，这“始终在考虑之中”，调查必须确定并核实证据。据ABC新闻报道，故意造成严重伤害的最高刑罚可达20年监禁，而危险驾驶致人重伤的最高刑罚为5年。

预计该案可能由维多利亚州郡法院审理。如果警方提出谋杀未遂指控，与涉嫌袭击有关的事项可能被移交至维多利亚州最高法院。

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