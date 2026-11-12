澳大利亚维多利亚州上诉法院维持了对艾琳·帕特森案部分证据的公开禁令。帕特森因谋杀三名亲属及企图谋杀另一人而被定罪。法院认为，如果帕特森获得特别许可向澳大利亚高等法院上诉，披露这些材料可能会损害可能举行的重新审判的公正性。

据澳大利亚广播公司新闻报道，上诉法院在一份经删节的裁决中表示，这些证据复杂且含义不明确。同时，法官认为，公布这些证据可能会引起广泛关注，并在可能的重审中对潜在陪审员造成真实且重大的偏见风险。

法官还强调，这是一个例外案件，该裁决并不意味着在其他诉讼中会自动对存在争议的不可采纳证据予以保密。

陪审团未获展示这些证据

这些材料原计划在2025年的审判中使用，当时帕特森被控谋杀唐·帕特森、盖尔·帕特森和希瑟·威尔金森，以及企图谋杀牧师伊恩·威尔金森。伊恩·威尔金森在利昂加萨的一次午餐后幸存，而他的妻子希瑟以及帕特森的亲属唐和盖尔死亡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在听证进行到中途时，克里斯托弗·比尔法官在进一步听取法律论点后认定这些证据不可采纳，因此没有向陪审团出示。在有罪判决作出后，法官禁止在维多利亚州上诉法院审理上诉期间公布这些材料。

禁令将持续至就上诉作出决定

上个月，上诉法院驳回了帕特森上诉提出的全部七项理由，并将其所判刑期改为不得假释的终身监禁。法官称这些罪行极其冷血且经过周密谋划。

媒体请求在上诉结束后解除禁令，但法院认为，潜在陪审员不应知晓这些证据。如果帕特森未在11月27日前向高等法院提交特别许可上诉申请，该限制将被解除。

2025年，法院已解除针对被排除在审判之外材料的其他禁令。其中包括未经证实的说法，即帕特森涉嫌试图杀害与她分居生活的丈夫西蒙·帕特森。她否认了这一说法，控方也撤回了这些指控。

关注我们在