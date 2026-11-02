西澳大利亚州最高法院准许因严重性犯罪被定罪的阿德里安·平丹出狱。这名59岁男子仍被法院视为对社区构成高风险的性犯罪者，将于12月2日在为期七年的监管下获释。

据ABC News Australia报道，平丹被认定犯有五项发生于1989年至2007年间的性犯罪。法院获悉，在18年间，他在金伯利地区的菲茨罗伊克罗辛、德比和布鲁姆强奸了三名女性和一名五岁女孩。

释放条件

2012年，法院对平丹签发了无限期拘押令。此后，这项措施在2014年至2021年期间被审查并延长六次。平丹自2007年以来一直被拘押。

法官布鲁诺·菲安纳卡在10月23日的裁决中指出，通过适当的住房、NDIS框架下的大额资金以及全天候监管，可以降低对社区的风险。法官认为，由于平丹行为出现某些变化，以及社区内出现了控制风险的机制，他的情况已经发生变化。

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获释附带52项条件，包括电子监控、宵禁、禁止饮酒以及禁止与社区中的女性接触。法官还禁止公布平丹将居住的郊区，以防止社区成员的骚扰。

案件情况

1997年，平丹因强奸一名五岁女孩被判处10年监禁。法院还听取了证词，称他在服刑期间曾对女性工作人员表现出掠夺性行为，不过这种行为近年来有所减少。

2023年8月，平丹在遭另一名囚犯袭击后，从西金伯利地区监狱被转移至珀斯的阿卡西亚监狱。据法院称，平丹存在认知障碍，因此无法参加康复项目或处理其犯罪行为的成因。

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