苏丹未能进入禁止化学武器组织执行理事会的新一届非洲代表名单。缔约国大会批准的名单包括摩洛哥、安哥拉、喀麦隆、坦桑尼亚和突尼斯，据《The National》报道。

新一届代表将取代此前的代表席位，后者包括与军方有关联的苏丹当局。作出这一决定之际，禁止化学武器组织正在审议有关苏丹武装部队在针对准军事组织快速支援部队的战争中使用化学武器的指控。

审议指控

该组织总干事萨布丽娜·达拉菲奥尔表示，苏丹局势正由执行理事会审议。她说，一些成员国根据《化学武器公约》的一项条款要求作出解释。

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达拉菲奥尔表示，她曾与苏丹代表会面，并为开展国内调查提供技术援助。该组织正在等待调查结论。她还呼吁成员国向秘书处提交任何相关证据，包括以保密方式提交。

美国声明与媒体报道

2025年1月，《纽约时报》报道称，美国官员得出结论，苏丹军队2024年至少两次对快速支援部队使用化学武器。2025年5月，华盛顿正式认定苏丹政府违反国际法使用化学武器，并宣布实施制裁。

《纽约时报》和《华盛顿邮报》9月的后续调查描述了由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军指挥的军队可能开展的一项化学武器研制计划。军队与快速支援部队之间的战争自2023年4月以来持续至今。人道主义组织称，冲突已造成至少5.9万人死亡，约1400万人被迫离开家园，该国部分地区陷入饥荒。

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