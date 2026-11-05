苏丹下令关闭位于东部城市盖达里夫的埃塞俄比亚领事馆，并要求其外交人员在48小时内离开该国。阿纳多卢通讯社援引苏丹媒体报道称。

对埃塞俄比亚行动的回应

苏丹媒体Al-Zawiya Net报道称，该决定是在埃塞俄比亚当局关闭苏丹驻阿索萨领事馆后作出的。埃塞俄比亚方面还命令六名苏丹外交官在同一期限内离境。

Tayba TV援引当地媒体和一名苏丹政府消息人士报道称，埃塞俄比亚领事馆也已关闭。据报道，在两邻国外交关系恶化的背景下，喀土穆依据互惠原则采取了行动。

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相互指责

苏丹与埃塞俄比亚的关系因相互指责对方支持武装组织而恶化。苏丹军方11月3日表示，其防空部队在青尼罗州上空击落了一架战略无人机，军方称该无人机从埃塞俄比亚一侧进入该国领空。军方未说明该无人机的操作者，埃塞俄比亚当局当时也未对此报道发表评论。

此前，苏丹指责埃塞俄比亚允许准军事组织快速支援部队利用其领土，对民用基础设施发动无人机袭击。喀土穆已向联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会提出申诉。与此同时，埃塞俄比亚指责苏丹支持北部提格雷地区的叛乱分子。两国还就法沙加边境地区存在长期争端，苏丹和埃塞俄比亚部队此前曾在该地区发生冲突。

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