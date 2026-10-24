苏丹政府否认该国武装部队参与了对南苏丹边境争议地区阿卜耶伊一处市场的无人机袭击。根据当地和医疗消息来源，此次袭击造成超过150人死亡。据《中东报》报道。

苏丹外交部周四晚间发布声明，对平民死亡表示遗憾，并断然否认苏丹武装部队与该事件有任何关联。与此同时，苏丹军方在Facebook上发布图片，并称这些图片显示对阿卜耶伊地区准军事组织快速支援部队指挥所的打击。

南苏丹和国际组织的反应

南苏丹外交部召见苏丹驻朱巴大使以示抗议。石油资源丰富的阿卜耶伊地区自南苏丹于2011年独立以来，一直是苏丹与南苏丹之间的争议地区；联合国维和部队UNISFA部署在那里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯谴责了周一发生在阿卜耶伊的无人机袭击，这些袭击造成数十名平民死亡，其中包括妇女和儿童。他呼吁喀土穆和朱巴防止再次发生袭击，并遵守该地区的非军事化地位。非洲联盟委员会主席马哈茂德·阿里·优素福也谴责了这些袭击，并援引当地和医疗方面关于死亡人数超过150人的报告。

冲突各方的声明

苏丹外交部表示，此次袭击与当局认定由快速支援部队负责的袭击具有相似特征。该部门提到2025年12月对卡杜格利联合国维和人员总部的袭击，以及对人道主义车队的袭击。一名苏丹军官还向美联社表示，这些打击据称针对的是驶往快速支援部队的燃料卡车，而非平民。军方指挥部尚未正式承认对这次打击负责。

由快速支援部队领导、被称为Tasis的平行政府则指责苏丹军队对东达尔富尔首府埃德-达因的一家医院发动无人机袭击。按照其说法，3人死亡，另有数十人受伤。

关注我们在