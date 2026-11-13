国际刑事法院法官正式关闭了阿富汗调查的一部分，该部分曾审查有关美国军人可能犯罪的指控。法院的另一项程序将继续聚焦于2021年以来塔利班的行动，Defense News报道。

关闭了案件的哪一部分

法官小组还关闭了针对“伊斯兰国—呼罗珊”组织（ISIS-K）的调查方向。对美国军人可能犯罪指控的调查自2021年以来实际上没有取得进展。

今年，法官指示检察官办公室将阿富汗调查拆分为两项独立程序。其中一项涉及塔利班在2021年后涉嫌犯下的罪行。另一项涵盖最初的阿富汗调查，包括有关美国军人可能犯下战争罪的指控，随后重点转向ISIS-K。

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检察官的上诉

法官解释称，检察官未能证明其有能力在塔利班程序之外有效调查有关阿富汗犯罪的指控。与此同时，针对四名阿富汗塔利班领导人的逮捕令仍然有效。

检察官办公室向路透社表示，已对该决定提出上诉，但未提供更多细节。关闭部分案件不会改变国际刑事法院《罗马规约》：该规约规定，法院可以起诉被控在国际刑事法院缔约国领土上犯罪的个人。

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