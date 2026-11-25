以色列耶路撒冷地区法院的法官建议重新审议针对代总理本雅明·内塔尼亚胡的受贿指控。法官认为，在针对这名政治人物的三起案件之一中，作出有罪判决的可能性很低，BBC News报道。

法官对案件的疑问

这涉及4000号案件，内塔尼亚胡被指控涉嫌以给予国家优惠待遇换取媒体的正面报道。据以色列媒体报道，法官里夫卡·弗里德曼-费尔德曼向总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉表示，定罪的可能性如此之低，以至于该案需要重新审议。

法官还质疑，内塔尼亚胡在2000号案件中的行为是否达到了刑事犯罪的门槛。该案涉及与一名媒体大亨的另一项涉嫌安排。与此同时，在1000号案件中，法官并未排除作出有罪判决的可能性，并建议检方考虑在该案中达成协议的可能性。

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内塔尼亚胡的立场

在1000号案件中，内塔尼亚胡被指控在从一名澳大利亚亿万富翁处收受雪茄和香槟后，为其采取行动。内塔尼亚胡否认所有指控。在法官发表上述声明后，他呼吁立即终止审判，并称针对他的案件是捏造的。

内塔尼亚胡于2019年被起诉。案件审理被拖延，尤其是由于加沙战争；出于安全因素，庭审次数也有所减少。加利·巴哈拉夫-米亚拉表示，她将考虑法官的建议。

内塔尼亚胡还面临国际刑事法院签发的逮捕令，涉及其被怀疑在加沙犯下战争罪和危害人类罪，他对此予以否认。

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