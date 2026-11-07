波兰宪法法庭法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，该机构院长博格丹·希文奇科夫斯基在2026年没有审理公民宪法申诉案件、没有担任审判报告法官，也没有就此类案件作出任何裁决。法官的视频讲话已发布在法庭官方网站上，Interia报道。

申诉自2019年以来未有进展

科尔温-皮奥特罗夫斯卡在视频中谈到了一项于2017年1月提交的宪法申诉。她表示，自2019年以来，该案没有任何进展。她指出，希文奇科夫斯基于2022年成为该案合议庭主席，并于2024年出任宪法法庭院长。

这名法官认为，希文奇科夫斯基无论作为合议庭主席还是作为法庭院长，都没有履行及时且妥善审理案件的职责。她表示，他作为审判报告法官作出了四项裁决——仅涉及总统以及此前组成的国家司法委员会提出的申请案件。

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审查案件材料

科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，情况必须改变。她称，法官们已经在审查案件材料，并计划持续妥善推进案件，以保障公民权利和自由得到保护。她还表示，未来的裁决可能成为恢复诉讼程序的依据。

10月30日，在本届众议院任期内当选的一组法官代表表示，科尔温-皮奥特罗夫斯卡作为任职时间最长的法官，宣布自己负责领导法庭。他们称，她下令暂停希文奇科夫斯基和副院长巴尔托洛梅伊·索汉斯基行使职权。希文奇科夫斯基回应称，他是法庭大楼的唯一管理人，而他称为篡夺者的那些人所作出的决定是非法的。

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