德国一名法官提议终止针对盗版网站Movie2k涉嫌运营者的洗钱诉讼。条件是移交4万枚比特币，并向潜在受害者支付3800万欧元赔偿金，CoinDesk报道，消息援引德国公共广播机构MDR。

提议的条件

据检方估计，被告在公开报道中被称为约瑟夫·F.，目前仍持有5.6万枚BTC。按每枚比特币约6.4万美元计算，这批持有量估值约为35.7亿美元。移交4万枚BTC意味着放弃约25亿美元的加密货币；他将保留约1.6万枚BTC。

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审理进展

今年4月，莱比锡地方法院法官卡斯滕·尼克尔已表示，如果被告认罪并让调查人员获得另外5.7万枚比特币的访问权，可以考虑判处缓刑。随后，这名法官质疑这些代币是否全部由非法来源资金购得。

检方称，被告在Movie2k于2013年关闭前，将数百万欧元的广告收入投入比特币。今年2月庭审开始时，法院认定侵犯版权的指控因时间过久而无法追诉。辩方和检方正在研究所提条件；听证会定于12月3日恢复，根据MDR的说法，如果各方同意，案件可能在圣诞节前结束。

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