在华盛顿，联邦法官阿娜·C·雷耶斯警告美国总统唐纳德·特朗普的政府，因可能销毁与首都总统重建项目有关的文件，或将面临制裁或藐视法庭程序，其中包括关于东波托马克高尔夫球场及毗邻公园的计划。正如《独立报》报道，法官表示，如果看到材料被销毁的可靠证据，她将在“一个仄秒内”启动相关程序。

举报人的说法与民主党的立场

雷耶斯发出警告之前，举报人曾向民主党籍国会议员报告。举报人称，政府官员据称正在销毁涉及华盛顿总统项目的文件。民主党人呼吁官员保存现有文件资料，查明并恢复被删除的信息，并暂停销毁或删除数据的做法。

美国司法部在一份法庭文件中表示，没有“合理依据”对该案进行伦理审查。此前，雷耶斯任命了一名前联邦检察官审查政府的行为，其中包括查明官员是否误导法庭以及是否违反伦理规范。

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关于关闭球场的争议

环保组织和高尔夫球手就东波托马克高尔夫球场提起诉讼，试图阻止该地关闭。他们认为，政府有关公园安全的论点，是关闭这一受欢迎的公共球场并将其改造成高端设施的借口。

上个月，特朗普在Truth Social上写道，该球场将关闭约15个月以进行重建。最初，政府代表在法庭上坚称没有计划立即关闭，但随后在法庭文件中确认，正在准备于11月15日前关闭该球场。

政府将这一决定解释为公园状况恶化，其中包括十多年前就被警告存在问题的护岸墙。运营该设施的非营利组织National Links Trust也将在本周末后停止运营，使公园没有运营方。雷耶斯对所称安全问题是否需要立即关闭表示怀疑：她指出，上个月Marine Corps Marathon曾在此举行，没有特别警告，而人们每天都在使用该球场及毗邻的公园区域。

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