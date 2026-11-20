意大利造船公司芬坎蒂尼已与嘉年华集团签署合同，将为嘉年华邮轮设计并建造两艘新的邮轮。这些船舶将在意大利马尔盖拉的船厂建造，计划于2033年和2035年交付给客户，ANSA English报道。

邮轮的成本和特点

据市场消息人士称，这笔交易的估值约为30亿。同时，该合同取决于融资到位以及此类协议的其他标准条件。

每艘邮轮的总吨位将约为13万吨，并设有约1650间宾客舱房。芬坎蒂尼表示，这些船舶将把环保和数字技术与节能设计相结合。

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双燃料动力系统

新船将配备双燃料动力系统，其主要燃料将为液化天然气。芬坎蒂尼指出，与使用传统船用燃料相比，这将有助于减少排放。

嘉年华集团首席执行官乔什·温斯坦表示，该公司的订单簿中有12艘面向嘉年华邮轮、Princess和AIDA品牌的新船，计划在2039年前交付。这两艘新邮轮将补充已在为嘉年华邮轮建造的三艘Ace级船舶建造计划。

在超过30年的合作中，芬坎蒂尼已向嘉年华集团旗下不同品牌交付76艘船舶，其中15艘为嘉年华邮轮建造。

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