澳大利亚维多利亚州司法委员会认定，维基·普拉帕斯法官在墨尔本毒品法庭工作期间发表的一系列言论不当。正如《卫报》报道，调查是在维多利亚法律援助组织提出投诉后启动的。

委员会的结论

委员会认定，普拉帕斯对法院程序参与者使用了冒犯性和不恰当的措辞。尤其是，她对一名法院使用者说自己想扇他一巴掌；在另一起事件中，她询问一名人士，其服用的物质是否影响其思维方式。

该法官还谈及另一名人士时称，对方相信自己的胡言乱语。据委员会称，这一评论是在一群学童在场时作出的。

调查证实了多项指控，包括有关普拉帕斯对提出投诉她或支持此类投诉的律师发表威胁性或恐吓性言论的指控。委员会认定，这些言论构成反复受害化。

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对法官的建议

委员会还认定，普拉帕斯曾就一名来自边缘化群体的人发表冒犯性评论，并以不专业的方式谈论另一名司法人员。同时，该机构无法证实部分指控，包括有关该法官文化不敏感的说法。

普拉帕斯在书面立场中承认，她在某些情况下的行为未经克制且尖锐，并表示在其他情况下她会以不同方式表达。她还表示，自己已采取措施，以实现更有效、更尊重他人且更不易引发误解的沟通。

委员会指出，毒品法庭的程序可能包括开放而坦率的交流，但这并不免除司法官员以文明和尊重的方式对待所有程序参与者的义务。投诉的主要部分已转交首席法官丽莎·汉南，并建议她与普拉帕斯进行谈话。委员会还建议普拉帕斯了解委员会的行为准则，并在一年内参加一项教育活动。

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