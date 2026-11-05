尼日利亚国家司法委员会要求伊莫州司法服务委员会将该州代理首席法官伊耶奥马·阿古古阿纳入首席法官职位的候选人名单。该决定于11月3日在委员会第112次会议上作出。

据Premium Times报道，阿古古阿是伊莫州高等法院资历最深的法官。委员会审议了鲍勃·凯·恩杰曼泽于6月11日提交的请愿书，该请愿书对委员会提交的候选名单中未纳入她的候选资格提出质疑。

委员会的权限

国家司法委员会表示，州司法服务委员会负有宪法规定的职责，就首席法官职位的候选人向委员会提供建议。同时，国家司法委员会保留决定提交给其审议人员是否适任的权力。

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委员会指示其秘书处就将阿古古阿列入候选人名单一事，正式联系伊莫州司法服务委员会。其他被提名人的姓名以及初始名单中的人数均未披露。

围绕该职位的争议

据该媒体报道，州政府与国家司法委员会之间的争议自2024年11月以来一直持续。当时，前任首席法官T. E. 丘库埃梅卡·奇凯卡因伪造年龄被强制退休。

2025年4月，委员会拒绝任命西奥菲勒斯·恩泽乌库为代理首席法官。他在该州法官层级中排名第四，而尼日利亚宪法规定，应任命高等法院资历最深的法官临时履行这些职责。6月，恩泽乌库因同意宣誓就任该职位而被强制退休，州长霍普·乌佐丁马再次被指示为资历最深的法官主持宣誓就职。

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