斯威本大学的研究人员发现，存在于西兰花中的天然化合物萝卜硫素，可能提高frataxin蛋白的水平，并保护弗里德赖希共济失调症中脆弱的神经细胞。ScienceDaily报道了这项新研究的结果。

细胞所缺乏的蛋白质

弗里德赖希共济失调症是一种罕见的遗传疾病，患者大脑和脊髓中的神经细胞会逐渐受损。随着疾病进展，患者可能失去协调动作、行走和说话的能力。该疾病还可能缩短预期寿命，目前尚无治愈方法。

在这种情况下，遗传缺陷会导致frataxin产生不足。这种蛋白质对细胞的正常运作很重要，尤其是对能量需求较高的神经细胞。frataxin水平降低会造成该疾病特有的进行性损伤。

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据科学家介绍，萝卜硫素的潜在作用不仅限于影响frataxin水平。该化合物还可能影响细胞应激和炎症，这些都是与弗里德赖希共济失调症进展相关的生物学过程。

需要开展临床试验

研究负责人、副教授费思·夸指出，寻找疗法对于儿童尤其重要，因为儿童在该疾病患者中占相当大比例。同时，目前尚无专门获批用于儿科患者的治疗方法。

该团队希望获得临床试验资金，以检验研究结果是否能为弗里德赖希共济失调症患者带来实际益处。萝卜硫素对儿童和成人已有确定的安全性特征，其纯化的生物活性形式已在市场上供应。不过，该化合物对患者弗里德赖希共济失调症的疗效仍需在临床研究中得到证实。

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