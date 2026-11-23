美国国家橄榄球联盟的决赛——2027年超级碗——将首次在IMAX影院转播。比赛将于2月14日在加利福尼亚州英格尔伍德的SoFi Stadium举行，届时美国及其他部分国家的数百家IMAX影厅将可观看，《综艺》报道。

四小时转播

IMAX与ESPN、The Walt Disney Company和NFL共同实施该项目。四小时放映将包括ESPN的比赛主转播、赛前和赛后报道，以及由Jay-Z领衔的中场秀。

影院票务销售预计将于1月开始。各公司计划在未来几周公布完整的参与影厅名单以及购票详情。

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IMAX规模最大的直播活动

超级碗放映将成为IMAX历史上规模最大的直播活动。该院线此前的替代内容包括国际汽联一级方程式世界锦标赛的转播。

The Walt Disney Company大型活动整合总裁肯·波特拉克表示，与NFL和IMAX的合作将扩大共同观看比赛的机会。IMAX首席执行官理查德·格尔方德称，超级碗项目是该公司的重要里程碑，并指出比赛的视觉效果、声音和戏剧性契合IMAX格式。

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