橄榄球联盟超级联赛的股东已同意在2027赛季将赛事参赛俱乐部从14家扩大至15家。BBC Sport报道了这一消息。

遴选标准

超级联赛已将其决定提交给橄榄球足球联盟（RFL）董事会。该董事会必须确定遴选标准，并组建一个评估申请者的小组。程序完成后，该小组将提出建议。

2027赛季将是该赛事历史上首次有15支球队参赛。超级联赛在其历史的大部分时间里由12家俱乐部组成；14支球队的赛制曾于2000年、2009年至2014年以及2026赛季采用。

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伦敦野马队的机会

扩军可能为伦敦野马队重返顶级联赛铺平道路。上赛季，该队赢得了英冠联赛决赛和1895杯，但在最终俱乐部排名中位列第16，低于另一家英冠俱乐部巴罗突袭者队。

2026年，超级联赛已将参赛者数量从12支增加到14支：布拉德福德公牛队、约克骑士队和图卢兹奥林匹克队加入赛事，而索尔福德红魔队在经历财政困难的2025赛季后退出。超级联赛尚未完成有关冠名赞助商、转播协议和2027赛季赛程的谈判。

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