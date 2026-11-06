体育活动指导提高结肠癌生存率——德国之声

国际CHALLENGE研究显示，结肠癌患者在手术和化疗后，若连续三年获得个性化体育活动指导，八年后的存活率更高。德国之声报道了这项试验的结果。

CHALLENGE研究结果

该试验由加拿大癌症临床试验组领导。共有来自六个国家的889人参与，其中主要来自加拿大和澳大利亚。参与者招募于2009年开始，结果于2025年公布。所有参与者均已完成针对无远处转移的II期或III期结肠癌的手术和化疗。

一半参与者仅获得有关体育活动和健康饮食的教育材料。另一半参与者还在三年间与体育活动顾问会面。该组的目标是每周三到四次增加45至60分钟的快走，但运动类型和运动量均按个人情况确定。

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在接受指导的组别中，93人经历了至少一项不良事件：癌症复发、新发肿瘤疾病或死亡。仅获得信息材料的组别中，这类参与者有131人。

更高生存率意味着什么

纳入CHALLENGE研究八年后，体育活动组每100名参与者中约有90人仍然存活，而获得教育材料组中约有83人。这意味着在某一具体时间点存活者比例相差约七个百分点，而非保证每位患者都能额外获得若干年的寿命。

接受德国之声采访的专家警告说，试验结论仅适用于患有II至III期结肠癌、且初始身体素质足以通过测试的参与者。肿瘤学运动专家托尔莫德·斯科格斯塔德·尼尔森强调，体育活动应根据每个人的状况和能力进行调整，患者应与其医疗团队讨论对自己安全的运动方式。

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