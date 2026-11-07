卫星观测在土耳其伊斯坦布尔以西、靠近塞伊曼的一处垃圾填埋场发现了大量甲烷排放，该填埋场收集填埋气用于发电。据TimesLIVE报道，对Tanager-1卫星数据的分析显示，该设施记录到的平均排放速率约为每小时7.4吨甲烷。

加州大学洛杉矶分校的研究人员分析了2025年1月至2026年5月底获取的Carbon Mapper公开数据。他们在排放量最高的十个土耳其废物管理设施发现了70条甲烷羽流。这些设施记录到的平均数值从每小时841千克至7.4吨不等。三处设施位于伊斯坦布尔附近，其他设施位于安卡拉、伊兹密尔和安塔利亚附近。

收集气体并不能阻止排放

在塞伊曼填埋场，市政运营商Istac收集有机废物分解过程中产生的气体。一家能源公司在一座于2020年启用的发电站燃烧这些气体以发电。据行业刊物Enerji Gunlugu称，该电站每月发电约2.2万兆瓦时。

Istac的代表质疑卫星观测在评估填埋场总排放量方面的代表性。他们表示，排放速率通常为每小时4至6吨，而一次达到12吨的测量结果抬高了平均值。Istac负责人法蒂赫·乌古尔称，当天由于甲烷收集系统管道施工，填埋场约30公顷区域未被覆盖，较低的大气压也影响了气体浓度。

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土耳其环境部指出，卫星数据并非连续测量的结果，因此不能用于确定塞伊曼填埋场的年度排放量。

COP31前夕的问题

土耳其将于11月9日至20日在安塔利亚举办COP31气候峰会，并将减少甲烷排放列为优先事项之一。根据Climate TRACE的数据，该国固体废物甲烷排放量位居世界第五，仅次于中国、美国、俄罗斯和巴西。

根据以欧盟委员会EDGAR数据库为基础的世界银行数据，截至2024年的十年间，土耳其废物产生的甲烷排放增长了近25%，而全球增长了6.5%。土耳其并非《全球甲烷承诺》的参与者，该承诺规定，到2030年将甲烷排放量在2020年水平基础上共同减少30%。

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