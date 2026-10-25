卫星图像显示，沙特阿拉伯利雅得以西约200公里处的阿德杜瓦伊迪米弹道导弹生产设施正在扩建。两名美国研究人员认为，新设施可能用于生产更大的固体燃料导弹，这类导弹能够携带更大的有效载荷或飞行更远的距离，《快报论坛报》报道。

设施的新建筑

外交政策研究所的萨姆·莱尔和迈克尔·多伊茨曼分析了Planet Labs在2025年4月至2026年9月期间拍摄的图像。根据他们的评估，其中一座新建筑设有竖井，用于将燃料成分混合物灌入火箭发动机壳体，混合物会在其中固化。

研究人员估计，这座设施至少是被认为设有该综合体既有竖井的建筑的两倍大。该设施两侧可见防护墙，在发生意外爆炸时可能保护邻近设施。专家认为，另一座新建筑可能用于储存燃料成分或制成的导弹部件。

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与中国可能存在关联

莱尔、多伊茨曼以及国际战略研究所和分析机构CNA的专家向路透社表示，沙特阿拉伯导弹部队的构成和该综合体的特征表明，很可能使用了中国技术。研究人员还指出，该设施与中国导弹工厂相似。

莱尔推测，沙特王国可能正在生产DF-15固体燃料导弹，而阿德杜瓦伊迪米的扩建可能与生产射程更远的DF-21导弹或类似系统有关。根据一份已解密的1991年美国中央情报局评估，沙特阿拉伯于1987年秘密从中国购买了约40枚DF-3液体燃料弹道导弹。

应路透社要求审阅了FPRI评估的IISS分析师萨莎·布鲁赫曼同意，扩建可能涉及生产威力更大的固体燃料导弹。根据FPRI的数据，工程于2025年4月开始。2026年9月18日的图像显示，这座建筑的屋顶仍有部分未完工；研究人员推测，设备安装后，该设施可能在年底准备开始生产导弹。

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