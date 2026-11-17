在经历数周相对稳定后，埃塞俄比亚与厄立特里亚边境争议地段的冲突再次爆发。埃塞俄比亚政府军正将提格雷部队逼向与厄立特里亚的边境，这加剧了外界对更广泛地区战争的担忧，德国之声报道。

巴德梅附近的战斗

与提格雷人民解放阵线结盟的战士于9月23日发动攻势，作为旨在推翻埃塞俄比亚政府的更广泛反叛联盟的一部分。埃塞俄比亚国防军在亲政府武装支持下，逐步将这些力量赶出提格雷。

据监测组织ACLED称，埃塞俄比亚军队继续在提格雷推进，实际上将提格雷防卫军逼向厄立特里亚边境。多地传出发生冲突的消息，埃塞俄比亚军队还使用重炮向边境城镇巴德梅附近的居民区开火。

巴德梅对两国都具有历史意义，因为它曾是1998年至2000年厄立特里亚与埃塞俄比亚战争的中心。结束战争的《阿尔及尔协议》规定执行厄立特里亚—埃塞俄比亚边界委员会的决定。该委员会将巴德梅划归厄立特里亚，尽管埃塞俄比亚有时对这一决定提出异议。

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直接冲突的风险

伦敦非洲之角区域一体化中心主任阿卜杜拉赫曼·赛义德表示，部队出现在厄立特里亚—埃塞俄比亚边境附近表明存在局势升级的可能性。在2020年至2022年的提格雷战争期间，埃塞俄比亚和厄立特里亚政府军曾共同对抗提格雷武装。此后，据德国之声报道，厄立特里亚转而倾向提格雷人民解放阵线，且两国于10月断绝外交关系。

国际危机组织分析师马格努斯·泰勒认为，亚的斯亚贝巴当前的目标可能是加强对北部边境的控制，并切断厄立特里亚与提格雷部队之间的补给路线。同时，他并未排除控制提格雷的尝试可能在某个时刻导致与厄立特里亚直接冲突。

与苏丹的紧张关系

与此同时，埃塞俄比亚与苏丹的外交关系恶化。埃塞俄比亚、苏丹和埃及围绕青尼罗河上的埃塞俄比亚复兴大坝持续存在争端。苏丹和埃及对水安全及大坝运行机制表示担忧，而埃塞俄比亚当局否认该设施可能被用来向邻国施压的说法。

自2023年以来，苏丹一直处于由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军指挥的苏丹武装部队与穆罕默德·哈姆丹·达加洛领导的快速支援部队之间的内战中。据德国之声报道，11月中旬，埃塞俄比亚和苏丹相互指责对方直接参与本国的内部冲突。

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