在南非比勒陀利亚豪登省高等法院，一名前国家安全局（SSA）员工——在案件材料中被称为D先生——表示，他没有看到任何迹象表明EFF党对国家安全构成威胁。该证词于10月28日在针对前SSA官员图拉尼·“沉默”·德洛莫和帕特里克·姆绍托拉的案件中作出；两人被控欺诈和盗窃，案件涉及据称通过Project Mayibuye行动转移的1200万兰特，《每日前卫报》报道。

协助优先犯罪调查局的律师特里·莫陶询问，是否有任何迹象显示EFF对国家安全构成威胁，D先生回答：“没有。”据他称，这项2015年的行动与收集有关EFF的情报，以及试图利用该党内部的分歧有关。

文件与调查

D先生还表示，他发现了约20箱SSA特别行动部门的文件。这些材料被扫描并录入该机构系统，随后被用作Project Veza调查的部分证据。

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根据D先生的证词，Project Veza的一项初步结论是，Project Mayibuye可能违法，因为该行动没有获得适当授权。该证人称行动计划不充分，并表示在行动开始前应将其退回修改。他还报告称发现了四个装有设备的金属箱，其中包括消音器和监控设备。

辩方立场

德洛莫和姆绍托拉的律师对D先生有关行动合法性的结论提出异议。德洛莫的代表援引1994年《国家战略情报法》以及SSA收集和分析国家安全威胁相关数据的权限。与此同时，D先生坚持认为，文件中没有迹象表明正是EFF构成了此类威胁。

姆绍托拉的辩方还质疑这样一种说法：行动计划中的缺陷会自动使项目授权失效。在D先生作证后，控方结束了证据陈述。EFF此前表示，计划就参与Project Mayibuye的人员向警方报案，并向情报监察长提出投诉。

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