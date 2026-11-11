博格丹·斯文奇科夫斯基在华沙表示，他将于11月12日采取更坚决的行动，尝试进入波兰宪法法庭大楼。据RMF24报道，他计划向在该机构附近值守的警察负责人出示最高法院的裁定。

法庭外的声明

斯文奇科夫斯基于11月11日前往宪法法庭，当时独立日游行正在华沙举行。他表示，次日将有人向他送达最高法院的裁定。据他所说，这份文件确认他是宪法法庭主席，并且也应对大楼外的警察具有约束力。

一群手持白红两色旗帜并佩戴臂章的抗议者听取了他的讲话。部分参与者身穿Ruch Obrony Granic运动的绿色背心。两名身着防护装备的警察守卫着通往法庭区域的入口，舒哈大道则禁止车辆通行。

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最高法院的裁定

最高法院于11月10日作出的裁定，撤销了要求斯文奇科夫斯基和法庭副主席巴尔特洛梅伊·索汉斯基立即暂停履职的命令。这些命令先于法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡于10月30日接管宪法法庭的领导工作。

此前，最高法院认定自己无权审理斯文奇科夫斯基和索汉斯基针对科尔温-皮奥特罗夫斯卡命令提出的申诉，并将案件移交宪法法庭。在该决定被上诉后，最高法院撤销了这一决定，并将案件移交由法官玛丽亚·什切帕涅茨领导的最高法院职业责任分庭。同一天，法院审理了斯文奇科夫斯基和索汉斯基的申诉。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡的立场

作为回应，科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，最高法院可能作出的决定不会影响暂停斯文奇科夫斯基和索汉斯基职务的有效性。她认为，关于暂停法庭法官履职的命令只能由宪法法庭纪律法院审查。

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