2015年，全球人类代谢每年产生约20.5亿吨二氧化碳。这比1985年的11.8亿吨高出74%，ScienceDaily援引发表在《The Lancet Planetary Health》期刊上的一项研究报道。

增长与人口数量相关

该研究由巴斯大学运动、营养与代谢中心的哈维尔·冈萨雷斯教授领导。科学家分析了不同年龄人群——从婴儿到老年人——在正常日常活动期间产生CO₂的数千项测量数据。

研究人员将这些数据与全球人口数量和体重数据相结合，以计算代谢产生二氧化碳的变化。研究人员将1985年至2015年期间超过60%的增长归因于全球人口增加。个人CO₂产生水平的变化影响要小得多。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这与燃烧燃料有何不同

作者强调，人体将食物转化为能量时产生的二氧化碳，与燃烧煤炭、石油或天然气产生的排放并不相同。呼出CO₂中的碳主要来自食物，且已经参与自然碳循环：植物不久前从大气中吸收了这些碳。

相比之下，化石燃料含有在地下隔离了数百万年的碳。燃烧化石燃料会向大气中增加长期积累的碳。研究人员不认为人类呼吸是全球变暖的驱动因素：这项工作的目的是在全球碳循环和碳预算中更准确地计入人类代谢，尤其是在人口稠密的城市地区。

关注我们在