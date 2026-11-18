11月18日，美国美元指数升至19个月来的新高，而全球股市大多下跌。正如Channel NewsAsia报道，英伟达的季度业绩、市场对Anthropic上市首秀的预期以及美元走强影响了投资者情绪。

美联储官员表态后美元上涨

美元指数上涨0.19%，至103.81点；欧元下跌0.24%，至1.0971美元。市场对美国联邦储备系统理事会成员克里斯托弗·沃勒向CNBC发表的言论作出反应。他表示，央行应当在12月会议上批准加息0.5个百分点，或者表明将在2027年以更快速度加息。

Monex USA驻华盛顿高级交易主管胡安·佩雷斯表示，他认为美联储倾向于加息，且可能采取激进方式。他说，正是这种预期支撑着美元。

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英伟达股票和大宗商品下跌

英伟达股票起初支撑了亚洲交易：韩国Kospi指数隔夜上涨2%。然而，这家芯片制造商的股价涨势消退：此前上涨2.7%的英伟达股票随后下跌2.4%。该公司预计销售额将高于华尔街预期，其董事会则否决了前首席执行官黄仁勋回归的可能性。据该媒体报道，黄仁勋于上周辞职。

道琼斯指数下跌0.84%，至50,334.82点；标普500指数下跌0.07%，至7,335.43点。纳斯达克综合指数上涨0.46%，达到24,439.22点。MSCI全球指数下跌0.34%，欧洲STOXX 600指数下跌1.03%，而日本日经指数上涨0.28%。

在大宗商品市场，美国原油和燃料库存增幅超过预期的数据公布后，油价下跌。美国原油下跌4.39%，至每桶82.23美元；布伦特原油下跌2.37%，至90.93美元。黄金、白银和铜的价格也下跌。

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