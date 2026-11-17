世界银行集团及其合作伙伴在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上宣布了一项规模超过176亿美元的投资和动员私人资本一揽子计划。据阿纳多卢通讯社报道，该倡议包括超过69亿美元的投资，并预计动员107亿美元私人资本，用于农业、工业、城市基础设施和可再生能源项目。

土耳其的项目

相当一部分新项目将落在土耳其。其中一个项目旨在帮助22.5万名农民获得市场准入和融资，加强农业供应链，并支持超过10万个就业岗位当量。

另一项计划将向土耳其制造商，包括中小企业，提供长期融资，用于采用数字技术和更清洁的技术。该计划也旨在支持超过10万个就业岗位当量。

土耳其的一项联合倡议将为城市交通、供水和卫生系统提供资金。其目标是为165万人提供安全饮用水和卫生服务，改善近150万居民的可持续交通，并为超过300万人加强具有气候韧性的基础设施。土耳其银行还将获得可持续融资贷款，以将资金投向社会包容、蓝色经济、气候变化适应和低碳增长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他倡议

在阿富汗，作为世界银行集团组成部分的国际金融公司正在支持一家有机肥料厂。该企业将把农业废弃物加工为供农民使用的本地资源，并有望促进提高产量和创造就业岗位。

在东帝汶，一座配备电池储能系统的太阳能发电站获得了国际金融公司、IDA-PSW融资和MIGA担保的支持，预计将每年降低能源成本，并带来约相当于该国国内生产总值1.5%至2%的节省。

该集团还为新兴市场的纺织、服装和鞋类制造商推出了一只混合融资基金。该基金将结合国际金融公司融资、全球环境基金的优惠资金以及全球品牌的支持，推动生产转向更清洁的技术。

关注我们在