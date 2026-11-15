世界银行的一份报告称，2011年至2023年间，印度近5亿人摆脱了贫困，极端贫困率在此期间从27.1%降至2.6%。与此同时，许多在形式上超过既定门槛的家庭仍容易受到债务、物价上涨和意外支出的影响，半岛电视台报道。

贫困线与日常开支

来自拉贾斯坦邦拉杰瑟曼德地区的25岁赫马·普拉贾帕特，每月为三口之家支出1.1万卢比。这比世界银行为此类家庭计算的每月贫困线——约7380卢比——高出约49%。然而，到了月底，她家中的食物储备就会耗尽，家庭也不断累积债务。

这名女子全年为邻居打扫房屋和洗碗，每月收入5000卢比。她说，有了收入后，生活条件略有改善，但钱花得更快，债务也在增加。该家庭没有农业用地，所有食物都需要购买。

世界银行将女性劳动参与率提高，以及一项每月覆盖近8亿公民、提供免费或补贴食品的政府计划，列为减贫因素。

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家庭仍然脆弱

根据印度消费者价格指数，从2016年9月至2025年9月，消费者价格总体水平至少上涨了51%，而工资未能跟上物价上涨。赫马的儿子因感冒和流感在私立医院接受治疗，花费约6000卢比——超过了她一个月的收入。

发展经济学家桑托什·梅赫罗特拉认为，印度的贫困线过低。他表示，一场危机——疫情、干旱、洪水，甚至一场婚礼——都可能让一个家庭再次跌破这条线。他还指出，该方法没有区分城市和农村人口的生活条件。

来自拉杰瑟曼德的31岁苏希拉·萨尔维在私立诊所的孕期护理上花费了近6.5万卢比，并被迫让14岁的女儿退出课外课程。居住在新德里郊区的西马·库马尔说，在支出增加时她会借钱，而在严重雾霾之后，她的家人买不起给儿子的口罩。

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