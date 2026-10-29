以色列选举完成85%选票统计后，总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营保持领先，但没有明显多数。《日本时报》报道，无论投票结果如何，加沙地带和约旦河西岸的巴勒斯坦人大多不期待以色列政策发生重大变化。

巴勒斯坦人的担忧

该报采访对象认为，若内塔尼亚胡与其极右翼盟友获胜，或其温和派竞争对手加迪·艾森科特胜出，巴勒斯坦人的处境可能不会发生重大变化。流离失所的汗尤尼斯居民胡达·胡利表示，人们担心会有一位更糟糕的领导人上台，给加沙带来更多破坏。同时，她希望以色列社会能出现更具人道精神的声音，要求结束冲突。

来自拉马拉的67岁艾哈迈德·阿瓦德也对选举可能带来的后果持怀疑态度。他表示，政治人物的更替并不意味着处理巴以冲突的方式会出现激进或戏剧性的转变。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联合政府选项

据该报报道，正在为政治生存而斗争的内塔尼亚胡仍有几种选择：恢复与极右翼力量的联盟、组建更广泛的联合政府，或面临又一次政治僵局。极右翼部长伊塔马尔·本-格维尔已表示，若现有联合政府得以维持，他将寻求国防部长职位，并推动驱逐加沙居民。

专家评估

欧洲对外关系委员会研究员贝丝·奥本海姆认为，由前陆军领导人艾森科特领导的政府可能限制极右翼定居者支持者的影响力，减轻对巴勒斯坦民族权力机构的压力，并以更灵活的方式处理对加沙的援助和停火问题。与此同时，她不认为会出现变革性的变化，尤其是在巴勒斯坦建国或和平进程方面。

阿拉伯中心华盛顿分部“巴勒斯坦—以色列”项目负责人优素福·穆奈耶尔警告说，即使内塔尼亚胡落败，短期内也可能使巴勒斯坦人的处境恶化。他指出，艾森科特在加沙攻势期间曾是以色列战时内阁成员，而一个不稳定的替代联合政府为展示强硬姿态，可能对巴勒斯坦人采取更强硬的立场。

关注我们在