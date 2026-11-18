在美国波士顿举行的 Clinical Trials on Alzheimer’s Disease 会议上，公布了 AR1001 的国际III期研究结果。据《卫报》报道，在未服用其他阿尔茨海默病药物的早期阿尔茨海默病患者中，该药物使认知衰退减缓了31%。

试验结果

这项研究覆盖13个国家，其中包括英国。生产 AR1001 的韩国公司 AriBio 表示，这一结果是在604名未服用其他阿尔茨海默病药物的参与者中获得的。

在同时服用其他阿尔茨海默病症状治疗药物的更广泛患者群体中，该结果未达到统计学显著性。专家指出，其中原因需要进一步研究。

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药物特点

AR1001 是一种5型磷酸二酯酶抑制剂，属于与用于治疗勃起功能障碍的 Viagra 相同的一类药物。据消息来源称，该药物可舒张血管并增加流向大脑的血流。

爱丁堡大学神经退行性变教授塔拉·斯派尔斯-琼斯表示，该药物可能还会直接刺激脑细胞中与学习和记忆相关的过程。Alzheimer’s Research UK 和 Alzheimer’s Society 的代表称结果令人鼓舞，但呼吁开展更多试验，并进行独立的科学和监管评估。专家还警告不要使用 Viagra 自行治疗阿尔茨海默病。

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