塔吉克斯坦已正式通知联合国，将退出《罗马规约》并终止参与国际刑事法院。Meduza报道称，消息援引俄罗斯国家通讯社塔斯社。

该通知于11月20日发送给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。根据《罗马规约》的规定，塔吉克斯坦的退出将恰好在一年后生效。

普京在塔吉克斯坦期间

同一天，俄罗斯这一侵略国的总统弗拉基米尔·普京正在塔吉克斯坦。2023年，国际刑事法院以涉嫌非法驱逐乌克兰儿童为由，对他签发了逮捕令。

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尽管对国际刑事法院负有义务，塔吉克斯坦当局并未拘留普京。该媒体指出，他在2025年访问该国期间也未被逮捕。欧盟曾批评杜尚别未履行这一义务。

其他国际刑事法院成员国

2024年，普京访问了同为国际刑事法院成员国的蒙古，但当地政府没有拘留他。2025年，匈牙利拒绝逮捕以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，法院已就其涉嫌在加沙地带犯下战争罪和反人类罪签发逮捕令。

规范国际刑事法院运作的《罗马规约》已获120多个国家批准。与此同时，美国、中国、俄罗斯、印度和土耳其不是该法院成员。

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