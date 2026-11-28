台湾为义务兵役实施了修订后的体检标准，缩小了基于体重、身高、血压和智力功能获得免役的范围。据《南华早报》报道，台湾内政部预测，免服役者的比例将从16%降至8%。

免役的最高身体质量指数从35提高至45，最低值则从15降至14。对于身高170厘米的男性，BMI上限45相当于体重约130公斤。常规服役的最低身高也从154厘米降至144厘米。

更多应征者与替代役

当局预计，这些变化每年将使约4,500名男性加入常规兵役，另有2,700人加入替代役。替代役被分为两类：A类包括在警察和消防等机构从事外勤任务，B类则主要从事办公室工作、政府支持或社会服务任务。

免役的智商门槛从低于85分下调至低于70分。智商得分在70至84之间的男性可能被安排从事B类替代役，而非常规兵役。

台湾于2024年恢复一年制义务兵役，将此前四个月的服役期延长。此次改革正值低出生率、人员短缺以及为可能与中国人民解放军发生冲突做准备之际。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对健康和训练的担忧

新规定在潜在应征者、医务人员和退役军人中引发了不同反应。一些年轻人支持更严格的标准，认为此前的规定让身体条件足以服役的男性可以因超重或体格壮实而逃避服役。

与此同时，青年团体呼吁加强对有医疗限制人员的保护，这些人可能被安排从事B类替代役。他们提出了对患有哮喘、糖尿病、脊柱侧弯或体重明显不足的应征者服役条件的疑问。

医生苏一峰警告称，BMI为45意味着极重度肥胖，并可能带来紧急医疗状况的风险，包括突发心脏事件。与此同时，军事分析人士齐文·王指出，在现代战争中，不适合高强度体力任务的应征者可以在无人机、雷达、指挥网络、IT和后勤工作中发挥作用。

台湾政府表示，这些变化旨在使征兵更加公平，同时不降低对将被安排到前线服役人员的要求。官员还承诺，将对B类人员的训练和部署采取单独的方法。

关注我们在