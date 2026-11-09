台湾政府计划修订《反渗透法》，以加重对协助中国实施跨国镇压者的责任。《台北时报》报道称，司法部正在准备修正案，针对受外国敌对势力指示、请求或资助，实施监视、骚扰、恐吓或暴力袭击，并威胁他人自由和人身安全的人员。

两种施压形式

提交给立法院的国家安全局报告描述了中国针对台湾实施跨国镇压的两种主要形式。第一种涉及公开的政治警告：北京单方面出台法律和规范，声称旨在惩罚支持台湾独立和推动统一的行为。中国当局指控台湾人煽动分裂，并警告可能实施逮捕和监禁。

报告指出，中国还呼吁举报疑似支持台湾独立的人士，并公布受到制裁的人员名单。文件作者认为，这意在制造一种印象，即北京能够在其领土之外迫害他人。

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调查与起诉

国家安全局表示，第二种形式是利用激励措施，并在海外或台湾招募同谋，以收集信息、实施监视、施压、恐吓和对反对威权主义或支持民主的人进行人身攻击。报告还提到数字骚扰、传播诽谤性内容，以及威胁动用国际刑警组织机制，要求第三国逮捕并引渡相关人员。

据台湾内政部称，执法部门调查了九起跨国镇压案件，其中四起已提出指控。这些案件包括向 Comedy Club 投掷油漆和粪便的事件、对媒体人士阿基奥·八田的袭击、私人侦探公司对民主进步党立法委员普玛·申进行跟踪和拍摄，以及针对表演者黄一浩的伪造车祸。

行政院已建立跨部门协调应对平台，整合国家安全情报、数字证据和调查材料。一名了解中国渗透行动的消息人士称，修正案草案预计将很快出台；如果执政党在立法机构获得多数席位，可能会通过一部单独的反跨国镇压法律。

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