台湾嘉义县的北回归线站计划在改建后于2027年下半年启用。该站将成为前往当地旅游景点的游客的交通枢纽，并帮助台湾铁路公司更高效地组织列车运行，据《台北时报》报道。

车站改建

铁路局中区工程处副处长林建志表示，作出这一决定是考虑到嘉义市南部和水上地区居民对铁路交通连接的需求。另一个原因是，需要在铁路高架化项目框架内重建嘉义市的车站。

改建后的车站将以“光之森林”为主题，融合北回归线阳光景观以及阿里山的山脉、云朵和森林意象。工程成本估计超过6亿新台币，约合1830万美元。林建志表示，该项目已完成约80%。

车站将设有两座有顶棚站台和四条轨道。每座站台长约260米。改建完成后，自强号等级的特快列车将能够在此停靠。

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交通连接与路线

该站距离嘉义火车站约4公里，距离水上站2.6公里。林建志表示，附近地区居民在高峰时段可节省约20分钟。预计到2030年，日均客流量将达到约1000人。

项目包括一座高架站厅，将连接铁轨两侧的区域。车站将与北回归线标志公园、太空教育中心、北回归线自行车路线以及嘉义铁路自行车路线相连。该站还将作为列车进出水上机务段的控制站使用。

该站于1937年向公众开放。最初主要服务货运列车，每年处理约17.8万吨货物。1949年至1961年间有客运列车在此运行，2002年该站停止运营。

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