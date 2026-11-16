台湾国防部计划从明年起至2034年建造一艘专用潜艇救援舰艇，造价为138亿新台币，即4.202亿美元。该舰旨在为计划中的10艘潜艇舰队提供搜救能力。

据《台北时报》报道，国防部门在提交立法院的预算报告草案中表示，将首先建造一艘此类舰艇。与此同时，多名军方消息人士向该报表示，有关“首次”采购的表述可能表明未来有意至少再获得一艘舰艇。

需要备用舰艇

该报消息人士称，救援舰艇很少使用，但必须在需要时做好投入使用的准备。此类舰艇的维修和技术维护可能持续数月，因此舰队需要一艘备用舰艇。

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消息人士指出，海军普遍的参考标准是每10至20艘潜艇配备一艘救援舰艇。他们认为，由于周边海域复杂的水下地形，以及需要分别为该岛西部水域和东部深水区配备舰艇，台湾至少需要两艘舰艇。

舰队的额外能力

第一艘专用舰艇还将成为演练与深海救援潜水器协同以及开展训练的平台。此外，预算还规定采购两艘额外的Da Wu级救援拖船，能够进行水面拖曳，并在最深100米处救援潜艇。

一名未具名的国防部门官员还向该报表示，台湾将未来由10艘攻击型潜艇组成的舰队视为在战略海峡伏击敌方重要舰艇的手段。他表示，一旦与中国发生冲突，潜艇将主要在宫古海峡、巴士海峡以及台湾以东海域活动，而非在台湾海峡的浅水区活动。

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