台湾表示，西太平洋地区出现了逾100艘中国海军和中国海警船只，其中包括正在菲律宾海举行演习的“辽宁”号航母打击群。与此同时，台湾记录到中国军用航空兵在该岛附近的活动大幅增加。

截至周二6时的24小时内，台湾防务部门记录到中国人民解放军飞机49架次出动。这是自今年年初以来的最高单日数字。截至周三上午，同一时段内的出动架次降至22次。

多个海域的船只

台湾国家安全会议秘书长约瑟夫·吴在社交媒体上通报了中国军队的大规模部署。他表示，台湾保持警惕，无意挑衅，但不会屈服于压力。

在他公布的示意图上，中国船只被标注在东海和南海、台湾周边水域以及菲律宾海。据《南华早报》报道，“辽宁”号打击群在菲律宾海与解放军东部、北部和南部战区的舰艇一同行动。

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“辽宁”号在西太平洋的第二阶段演习于10月14日开始。此前，该航母被追踪到位于菲律宾巴卢特岛东南偏东约46公里处，随后于10月23日向东北方向航行。

台湾附近的数据

与此同时，台湾国防部门关于紧邻该岛的空域和海域的数据显示，中国船只数量较少。截至周二上午的24小时内，那里记录到6艘中国海军舰艇和6艘官方船只；截至周三上午，则有7艘军舰和5艘官方船只。

目前的49架次航空出动未超过解放军在台湾附近举行大型演习期间的此前峰值。特别是，去年年底的单日数字在12月31日达到77架飞机，前一天为130架次出动。纪录仍是2024年10月Joint Sword-2024B演习期间的153架次出动。

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