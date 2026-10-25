台湾24项现行美国武器采购项目中，有3项出现延迟，分别涉及MK-48重型鱼雷、AGM-154C弹药和F-16V Block 70战斗机的交付。台湾国防部提交给立法院的一份报告称，《台北时报》报道。

其余21项采购计划正按进度执行。不过，全部28枚MK-48鱼雷——24枚作战型和4枚训练型——的交付已推迟至2028年。这批鱼雷价值54.6亿新台币，约合1.68亿美元。台湾国防部将延误归因于供应链中断以及需要重启生产线。

弹药和战斗机

AGM-154C采购是在台湾F-16A/B Feng Chan升级项目框架内进行的。该部门表示，由于台湾选择了最新版本的弹药，美国必须恢复生产、寻找材料并解决系统整合问题。这批弹药的交付也应于2028年完成。F-16A/B战斗机的升级已于2023年完成。

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另有66架F-16V Block 70飞机的采购出现延迟，2020年至2026年间为此拨款2472.3亿新台币。所有飞机原计划于2026年交付，但生产线迁移和重启，以及供应链问题，使这一时间表面临风险。首两架战斗机于10月2日抵达台东的志航空军基地，其余飞机计划在准备完成后分批飞抵台湾。

其他项目

台湾国防部还表示，预计将在年底前接收全部M1A2T坦克、Switchblade 300无人机以及用于空中行动的降落伞装备。第三代地面通信系统、Stinger便携式防空系统、Harpoon岸防系统、MS-110侦察吊舱和MQ-9B无人机的交付将继续进行。

计划执行至2029年的地面通信系统项目估值超过87亿新台币。该项目包括154个通信节点、24套中继系统和8个网络控制中心。此外，价值超过1791亿新台币的Patriot II升级和Patriot III采购项目仍在进行，其中包括升级3个Patriot II单位、6个Patriot III单位，以及采购102枚增程型Patriot III导弹。

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