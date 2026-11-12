台湾卫生部门正在审查首宗因视力丧失而申请国家补偿的案件，该情况可能与使用司美格鲁肽有关。申请人表示，他服用Ozempic治疗肥胖，但该药物在台湾仅获批准用于治疗2型糖尿病，据《台北时报》报道。

补偿申请

肺科医生苏逸丰向当地媒体表示，他的一名患者在使用Ozempic减重后，一只眼失明，另一只眼的视力也部分丧失。该医生提交了医疗损害补偿申请，但收到政府关于开具该药物的依据及其剂量的问询。

台湾食品药物管理部门药品处负责人林怡珠表示，该案正在审查中。台湾药害救济基金会于3月受理该申请，次月该申请成为政府案件。目前正在等待申请人提供补充信息。

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林怡珠表示，国家补偿通常提供给因按获批适应症使用处方药而遭受严重损害的人。因此，该机构必须查明使用Ozempic的情况，包括处方目的和剂量。

视神经损伤风险

美国监管机构要求GLP-1类药物制造商在说明书中加入有关非动脉炎性前部缺血性视神经病变风险增加的信息。这是一种罕见疾病，也被称为眼中风，可能导致失明。

苏逸丰估计，使用处方GLP-1药物的人发生这种损伤的概率约为每1万人1.5例。截至上周四，国家药品不良反应通报系统已收到314份与司美格鲁肽相关的报告，其中12份涉及眼部疾病。林怡珠表示，苏逸丰的患者是唯一提供了非动脉炎性前部缺血性视神经病变明确诊断文件的GLP-1药物使用者。

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