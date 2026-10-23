随着台风昌皮逼近，台湾取消了979个国内和国际航班，且大多数地区的学校、办公室和金融市场暂停运作。截至周五，风暴位于该岛以东约170公里处，预计将从台湾东北部附近经过，Daily Maverick报道。

伤亡与疏散

强风和暴雨造成1人死亡，另有163人受伤。共有2639人从山区撤离。Taipower表示，超过7.7万户家庭断电，不过其中大多数家庭的供电已经恢复。

台湾中央气象署表示，昌皮中心附近的阵风风速达到约每小时191公里。台风半径估计约为320公里，足以覆盖该岛大部分地区。气象学家不排除风暴如果减速或改变路径，将登陆的可能性。

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海岸警报

沿海城市居民收到了关于阵风超过每小时150公里的手机警报，并被呼吁立即寻找避难处。台湾北部山区，包括台北附近地区，预计降雨量将接近1米。

在东北部宜兰县，当局发放了沙袋，并准备了两栖车辆和充气救援艇。苏澳港表示，如有需要，军方将协助疏散和应对恶劣天气后果。与此同时，连接该岛南北的高速铁路继续运行。芯片制造商台积电表示，其运营未受到显著影响。

预计昌皮将从台湾东北部附近经过，随后向北转向中国海岸，之后向日本南部移动。

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