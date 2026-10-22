台湾陆委会将拒绝官员前往北京参加11月12日孙中山诞辰160周年官方纪念活动的许可。该委员会还呼吁各界代表不要前往中国大陆、香港和澳门参加与这一日期相关的活动。

据《南华早报》报道，这是由民进党领导的台湾当局首次正式阻止台湾民众参加大陆举行的孙中山纪念活动。退休的国防和安全机构高级官员也被提醒相关法律规定，这些规定禁止他们参加由中国大陆当局组织的政治活动。

北京的反应

中国国务院台办发言人张涵称这些限制是“对历史的背叛”，并表示这将加剧台湾海峡两岸的紧张局势。她表示，北京的活动旨在团结包括台湾居民在内的中国人，以反对支持台湾独立的势力和外部干预。

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台湾陆委会则指责北京歪曲了围绕孙中山的历史事实。该委员会表示，中国共产党将纪念活动用作宣传其反对台湾独立、支持统一立场的工具。

共同的历史人物

孙中山于1912年创建中华民国和国民党。在台湾，他被尊为中华民国的国父——1949年国民党政府迁往台湾后，中华民国成为该岛的正式名称。在中国大陆，孙中山被官方称为“伟大的民主革命先行者”，其遗产与国家统一的叙事相联系。

十年前，北京举行孙中山诞辰150周年纪念活动时，约有3000人出席，其中包括至少32名退役台湾军人以及数名前国民党高级人士。国民党立法院党团书记长许宇甄表示，该党欢迎纪念孙中山的遗产，但此类接触必须在平等、尊严以及明确承认中华民国存在的基础上进行。

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