一名台湾国家安全官员表示，北京向在中国的台湾企业家以及与台湾人结婚的中国公民提供出行优惠，以便他们能够在11月28日的台湾地方选举中投票。根据一名要求匿名的消息人士说法，这些优惠包括机票折扣、机场贵宾休息室使用权、接送服务、机票预订和旅游套餐。

《台北时报》援引该官员的话报道了此事。他声称，这些举措由负责针对台湾开展政治影响力行动的中国国家机构协调。据他称，接受此类优惠的人知道中国当局希望他们投票给北京支持的候选人，或者他们已因亲华观点而受到预先审查。

折扣与航班座位

中国的一些旅行社向中国台湾人协会成员及其家属提供最高1,000元人民币、约合150美元的机票折扣。该官员表示，省级台湾事务办公室和中国航空公司还为乘客安排机场汽车接送服务。

他声称，只有以亲华立场闻名的台湾人才能获得这些安排。根据台湾安全部门的说法，一家中国航空公司提供7%的机票折扣、贵宾休息室使用权，以及视服务等级而定的100至400元人民币机场接送补贴。另一家航空公司据称在11月28日前后飞往台湾的每个航班上预留了30个座位。

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媒体和社交网络活动

该官员还表示，中国国务院台湾事务办公室和福建省台湾事务办公室向在中国的台湾商人团体提供旅行套餐，使用所谓的“小三通”和从金门县直飞台湾本岛的航班。

他还将中国媒体迅速传播措辞相同的关于歌手罗大佑言论的报道，与北京可能试图放大这些言论联系起来。该官员评估称，这可能转移了人们对电视主持人蔡康永参加立法委员沈伯洋竞选活动的报道的注意力；沈伯洋是民主进步党台北市长候选人。

此外，台湾安全部门发现了超过2,000个Threads上的可疑账户，据其数据，这些账户与中国和俄罗斯有关。该官员声称，这类账号起初发布有关名人、体育和占星术的普通内容，并在选举前转为发布片面的政治帖文。

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