台湾称中国在东海岸附近对船只施压 — 《日本时报》

台湾海巡署表示，两艘中国海警船在该岛东海岸附近进行新一轮巡航时，对航运施压，并试图在该地区建立“虚构的管辖权”。作为回应，台湾派遣了自己的船只进行监视，据《日本时报》报道。

东海岸附近的巡航

据台湾海巡署称，两艘中国船只参与了此次巡航。中国官方媒体发布的视频显示，其中一艘船通过无线电播报正在开展执法行动，并表示如有需要可提供协助。该消息的具体接收对象未予说明；视频中还出现了一艘身份未明的渔船拖网渔船。

台湾方面表示，中国试图通过无线电通信影响海上船只，是对其权限的扩张，违反国际法并破坏地区稳定。台湾方面还强调，台湾在该岛以东的专属经济区拥有主权权利和管辖权。

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中国自6月以来的活动

自6月以来，中国加大了在台湾东海岸附近的活动，定期向该地区派遣海警船。台湾官员认为，北京正在通过结合军事、准军事和民用手段，演练可能的海上封锁。台湾将该地区视为在发生封锁或冲突时来自盟友的重要补给路线。

此外，台湾海巡署表示，中国周六又向南海台湾控制的东沙群岛附近派遣了一艘船。该机构称，自年初以来，台湾已13次将中国海警船“驱离”东沙群岛周边水域。

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