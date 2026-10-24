台湾海巡署呼吁中国不要利用台风，试图宣示对台湾海峡的管辖权。《台北时报》报道，在中国海警五艘舰艇跟踪因强台风“昌皮”而在台湾西部海域寻求避风的日本海上保安厅八艘船只后，台湾方面作出了这项声明。

澎湖附近的日本船只

自周四上午6时起，八艘日本海上保安厅船只沿台湾海峡中线向南航行。它们抵达澎湖县七美岛西南海域，位于台湾毗连区之外。该区域从领海基线起延伸24海里，即44.4公里。

该编队包括三艘可搭载直升机的大型巡逻船：Reimei、Yashima和Ryukyu。此外还有大型巡逻船Taketomi、Kabira、Matsushima、Irabu和Osumi。

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台湾海巡署声明

据台湾海巡署称，中国派遣了五艘船只，其中包括3,000吨级的Baita、Xiushan和CCG-2308，以及两艘5,000吨级巡逻船CCG-2501和CCG-2502。

该机构表示，根据国际法和航海人道原则，日本海上保安厅有权通过该海峡的国际水域。台湾方面称，在风暴期间跟踪外国政府船只，是中国试图非法控制该海峡。台湾海巡署表示，正对中国船只进行全天候监控，并准备采取必要措施，以维护航行自由、海上安全和国家安全。

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