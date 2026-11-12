在莫尔兹比港多次要求其根据一个中国政策停止运作后，台湾将在本月底前关闭其驻巴布亚新几内亚代表处。台北还宣布终止与该国的技术合作项目，并拒绝签订新的液化天然气现货采购合同。

据《南华早报》报道，台湾外交部次长陈明祺表示，巴布亚新几内亚是在北京施压下要求关闭该代表处。中国认为台湾是其领土的一部分，并坚持一个中国政策。

撤出人员

陈明祺表示，台湾将召回人员、终止办公场所租约、出售或以其他方式处置公务车辆及其他财产。受限文件须在当地销毁。

台湾外交部东亚及太平洋司副司长林弘勋表示，首次要求关闭办事处的通知于7月16日收到。随后，台北收到书面保证，称将有大约一年时间停止运作。但他说，上周五，巴布亚新几内亚当局突然命令台湾工作人员在一周内离境。

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陈明祺表示，莫尔兹比港提出这一要求是在与中国大陆达成一项大型液化天然气协议之后。他还指出，巴布亚新几内亚一个高级别代表团访问了北京，预计总理詹姆斯·马拉佩将前往中国参加亚太经济合作组织峰会。

液化天然气采购

台湾已暂停原计划从巴布亚新几内亚现货采购约50万吨液化天然气。同时，现有的长期供气合同仍然有效。

台湾国有企业CPC Corporation去年从巴布亚新几内亚进口了182万吨液化天然气，占其天然气进口总量的8%。巴布亚新几内亚是台湾第四大液化天然气供应国。台湾外交部估计，台湾在巴布亚新几内亚液化天然气出口中所占份额约为三分之一，并表示停止现货采购可能影响该国的出口和外汇收入。

台北表示，替代供应商将有助于维持能源安全。执政的民主进步党立法委员王定宇称，澳大利亚和美国可能成为额外供应的来源。

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